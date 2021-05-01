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Азербайджанский борец завоевал золото, обыграв в финале армянина 

Азербайджанский борец завоевал золото, обыграв в финале армянина  Азербайджанский борец вольного стиля Джабраил Гаджиев завоевал золотую медаль на турнире памяти олимпийского чемпиона, чемпиона мира и Европы Романа Дмитриева в Якутске.
Индивидуальные
1 мая 2021 г. 13:50
Азербайджанский борец завоевал золото, обыграв в финале армянина 

Азербайджанский борец вольного стиля Джабраил Гаджиев завоевал золотую медаль на турнире памяти олимпийского чемпиона, чемпиона мира и Европы Романа Дмитриева в Якутске.

Как сообщает Report, спортсмен в весовой категории 70 кг встретился в финале с Арсеном Балаяном, выступающим за Россию. Победив соперника со счетом 5:3, Гаджиев поднялся на самую высокую ступень пьедестала почета.

Сабир Джафаров, выступающий в весовой категории 65 кг, проиграл в финале Данилу Харчилаве (Россия) со счетом 0:5 и довольствовался серебряной медалью.

Отметим, что сборная Азербайджана, принимавшая участие в мемориальном турнире с 3 борцами, завершила соревнования с 1 золотой и 1 серебряной медалями.

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Версия на азербайджанском языке Güləşçimiz ermənini udub qızıl medal qazandı

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