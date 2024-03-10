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Азербайджанский борец завоевал серебряную медаль в Турции

Азербайджанский борец завоевал серебряную медаль в Турции Азербайджанский борец вольного стиля Муса Агаев успешно выступил на турнире Yaşar Doğu Vehbi Emre в Анталье.
Индивидуальные
10 марта 2024 г. 14:35
Азербайджанский борец завоевал серебряную медаль в Турции

Азербайджанский борец вольного стиля Муса Агаев успешно выступил на турнире Yaşar Doğu & Vehbi Emre в Анталье.

Как сообщает Report, спортсмен, ведущий борьбу в весовой категории 65 кг, завоевал серебряную медаль.

Остальные члены команды - Зиреддин Байрамов, Мурад Хагвердиев (оба - 65 килограммов), Джебраил Гаджиев, Мурад Евлоев (оба -74 килограмма) и Гаджимурад Магомедсаидов (97 килограммов) не смогли завоевать призовые места.

В последний день соревнований, 10 марта, будут соревноваться Джейхун Аллахвердиев (61 килограмм), Магомед-Башир Ханиев, Сабир Джафаров (оба - 70 килограммов), Ашраф Аширов, Рамиз Гасанов (оба - 79 килограммов), Шамиль Зубаиров и Абдулджалил Шабанов (оба - 92 килограмма).

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan güləşçisi beynəlxalq turnidə gümüş medal qazanıb

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