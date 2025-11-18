Азербайджанский борец завоевал серебряную медаль на Исламиаде
Индивидуальные
- 18 ноября, 2025
- 19:55
Азербайджанский борец греко-римского стиля Хасрат Джафаров (67 кг) завоевал серебряную медаль на VI Играх исламской солидарности в Эр-Рияде.
Как сообщает Report, спортсмен поднялся на вторую ступень пьедестала почета, уступив в финале представителю Ирана Саиду Исмаили со счетом 3:8.
Отметим, что другие наши спортсмены Нихат Мамедли, Ульви Ганизаде (оба 60 кг) и Ислам Аббасов (87 кг) завершили день без медалей.
Последние новости
21:09
Трамп принимает в Белом доме кронпринца Саудовской АравииДругие страны
21:09
В Белене принята совместная декларация по КаспиюЭкология
21:01
Самир Нуриев: Генпланы Ханкенди, Ходжалы, Агдере и Ходжавенда находятся на стадии разработкиКарабах
20:50
Фото
В Зангилане прошло заседание, посвященное 5-летней деятельности Координационного штаба - ОБНОВЛЕНОВнутренняя политика
20:47
СМИ: Эрдоган проведет переговоры с ЗеленскимВ регионе
20:40
Фото
Члены АП ознакомились со строительными работами в Зангезурском коридореВнутренняя политика
20:29
Главы ТюркПА и ПА ОБСЕ обсудили мирную повестку в регионеВнешняя политика
20:19
Фото
Состоялась встреча военнослужащих сил спецназначения Азербайджана и БеларусиАрмия
20:12