    Азербайджанский борец завоевал серебряную медаль на Исламиаде

    Индивидуальные
    • 18 ноября, 2025
    • 19:55
    Азербайджанский борец завоевал серебряную медаль на Исламиаде

    Азербайджанский борец греко-римского стиля Хасрат Джафаров (67 кг) завоевал серебряную медаль на VI Играх исламской солидарности в Эр-Рияде.

    Как сообщает Report, спортсмен поднялся на вторую ступень пьедестала почета, уступив в финале представителю Ирана Саиду Исмаили со счетом 3:8.

    Отметим, что другие наши спортсмены Нихат Мамедли, Ульви Ганизаде (оба 60 кг) и Ислам Аббасов (87 кг) завершили день без медалей.

