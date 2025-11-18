Азербайджанский борец завоевал серебряную медаль на Исламиаде

Азербайджанский борец греко-римского стиля Хасрат Джафаров (67 кг) завоевал серебряную медаль на VI Играх исламской солидарности в Эр-Рияде.

Как сообщает Report, спортсмен поднялся на вторую ступень пьедестала почета, уступив в финале представителю Ирана Саиду Исмаили со счетом 3:8.

Отметим, что другие наши спортсмены Нихат Мамедли, Ульви Ганизаде (оба 60 кг) и Ислам Аббасов (87 кг) завершили день без медалей.