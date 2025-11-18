Azərbaycan güləşçisi İslamiadanın gümüş medalını qazanıb
Fərdi
- 18 noyabr, 2025
- 19:40
Azərbaycanın yunan-Roma güləşçisi Həsrət Cəfərov (67 kq) Səudiyyə Ərəbistanının paytaxtı Ər-Riyadda keçirilən VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarının gümüş medalını qazanıb.
"Report"un məlumatına görə, idmançı finalda İran təmsilçisi Səid İsmailiyə 3:8 hesabı ilə uduzaraq fəxri kürsünün ikinci pilləsinə qalxıb.
Qeyd edək ki, digər təmsilçilərimizdən Nihat Məmmədli, Ülvü Qənizadə (hər ikisi 60 kq) və İslam Abbasov (87 kq) günü medalsız başa vurublar.
