İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi Azərbaycan-ABŞ Beyin mərkəzləri
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi Azərbaycan-ABŞ Beyin mərkəzləri

    Azərbaycan güləşçisi İslamiadanın gümüş medalını qazanıb

    Fərdi
    • 18 noyabr, 2025
    • 19:40
    Azərbaycan güləşçisi İslamiadanın gümüş medalını qazanıb

    Azərbaycanın yunan-Roma güləşçisi Həsrət Cəfərov (67 kq) Səudiyyə Ərəbistanının paytaxtı Ər-Riyadda keçirilən VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarının gümüş medalını qazanıb.

    "Report"un məlumatına görə, idmançı finalda İran təmsilçisi Səid İsmailiyə 3:8 hesabı ilə uduzaraq fəxri kürsünün ikinci pilləsinə qalxıb.

    Qeyd edək ki, digər təmsilçilərimizdən Nihat Məmmədli, Ülvü Qənizadə (hər ikisi 60 kq) və İslam Abbasov (87 kq) günü medalsız başa vurublar.

    güləş VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Həsrət Cəfərov Gümüş medal
    Foto
    Азербайджанский борец завоевал серебряную медаль на Исламиаде
    Foto
    Azerbaijani wrestler wins silver at 6th Islamic Solidarity Games

    Son xəbərlər

    20:56

    Ərdoğan Zelenski ilə danışıqlar aparacaq

    Region
    20:52

    "Kəpəz" Azərbaycan millisinin sabiq qapıçısını transfer edib

    Futbol
    20:45

    Belemdə Xəzərlə bağlı Birgə Bəyannamə qəbul olunub

    Ekologiya
    20:30

    Qubada qəzadan xilas olmaq istəyən motoblok sürücüsü digər avtomobilin altında qalaraq ölüb

    Hadisə
    20:29

    Samir Nuriyev: Xankəndi, Xocalı, Ağdərə və Xocavənd şəhərlərinin Baş planları işlənilmə mərhələsindədir

    Qarabağ
    20:24
    Foto

    Zəngilanda Əlaqələndirmə Qərargahının 5 illik fəaliyyətinə həsr olunmuş iclas keçirilib - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    20:17
    Foto

    Zəngəzur dəhlizi üzrə görülən işlər və Ağbənd-Kəlalə körpüsünün inşası prosesi ilə tanışlıq olub

    Daxili siyasət
    20:11

    Kriştianu Ronaldu Donald Trampla görüşəcək

    Futbol
    20:09
    Foto

    TÜRKPA və ATƏT PA baş katibləri regional sülh məsələlərini müzakirə ediblər

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti