Азербайджанский борец завоевал еще одну медаль на чемпионате мира

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ На чемпионате мира по борьбе среди ветеранов в Афинах азербайджанский борец завоевал еще одну медаль.

Как сообщает Report, во второй день соревнований в весовой категории 130 кг дивизиона "D" Ровшан Исмаилханлы завоевал бронзовую медаль.

В первой встрече он победил американца, но в полуфинале проиграл борцу из Казахстана. Во встрече за бронзу Р.Исмаилханлы одолел турецкого спортсмена.

Отметим, что в первый день соревнований по вольной борьбе азербайджанские борцы Ислам Гулиев (85 кг) и Аббас Мамедов (63 кг) завоевали серебро.