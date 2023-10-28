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Азербайджанский борец завоевал бронзу на чемпионате мира U-23

Азербайджанский борец завоевал бронзу на чемпионате мира U-23 Азербайджанский борец Руслан Нуруллаев завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы U-23, который проходит в столице Албании Тиране.
Индивидуальные
28 октября 2023 г. 22:36
Азербайджанский борец завоевал бронзу на чемпионате мира U-23

Азербайджанский борец Руслан Нуруллаев завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы U-23, который проходит в столице Албании Тиране.

Об этом Report сообщили в Федерации борьбы Азербайджана.

На пятый день турнира к соревнованиям подключились пятеро борцов греко-римского стиля, из них только Р.Нуруллаев взял медаль.

Выступавший в весовой категории 72 кг азербайджанский спортсмен в отборочном раунде одолел мексиканца Алексиса Варгаса (8:0), а в 1/8 финала победил грека Георгиоса Сотириадиса (9:0). В 1/4 финала Р.Нуруллаев проиграл украинцу Ирфану Мирзоеву - 1:3, поскольку соперник вышел в финал, Руслан получил шанс побороться за бронзу.

Сначала он обыграл венгра Кристофера Кланьи - 2:1, а потом одолел швейцарца Михаила Портмана (3:1) и завоевал бронзовую медаль.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan güləşçisi U-23 dünya çempionatında bürünc medal qazanıb

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