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    Азербайджанский борец завоевал бронзовую медаль чемпионата мира

    Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ В румынском Бухаресте стартовал чемпионат мира по борьбе среди молодежи (U-23).

    Как сообщает Report, азербайджанский борец греко-римского стиля Ислам Аббасов (87 кг) стал обладателем бронзовой медали чемпионата мира. 

    В поединке за третье место И.Аббасов одержал победу над спортсменом из Египта. 

    Схватка завершилась со счетом 3:3, но благодаря тому, что азербайджанский борец набрал очко последним, он стал победителем.

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