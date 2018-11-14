Азербайджанский борец завоевал бронзовую медаль чемпионата мира

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ В румынском Бухаресте стартовал чемпионат мира по борьбе среди молодежи (U-23).

Как сообщает Report, азербайджанский борец греко-римского стиля Ислам Аббасов (87 кг) стал обладателем бронзовой медали чемпионата мира.

В поединке за третье место И.Аббасов одержал победу над спортсменом из Египта.

Схватка завершилась со счетом 3:3, но благодаря тому, что азербайджанский борец набрал очко последним, он стал победителем.