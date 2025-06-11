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Азербайджанский борец взял золото ЧЕ в Северной Македонии

Азербайджанский борец взял золото ЧЕ в Северной Македонии Еще один азербайджанский борец завоевал золотую медаль на чемпионате Европы U-17, проходящем в столице Северной Македонии Скопье.
Индивидуальные
11 июня 2025 г. 22:29
Азербайджанский борец взял золото ЧЕ в Северной Македонии

Еще один азербайджанский борец завоевал золотую медаль на чемпионате Европы U-17, проходящем в столице Северной Македонии Скопье.

Report сообщает, что в третий день соревнований борец греко-римского стиля Абдуррахман Гусейнли (45 кг) в финале одолел грузина Сабу Абашидзе со счетом 9:0.

Эльшад Аббасов (51 кг) уступил венгру Кеве Ковачу со счетом 1:3 в схватке за бронзу и занял 5-е место.

Али Назаров (60 кг) уступил в финале армянину Айку Манукяну со счетом 3:11, завоевав серебряную медаль.

Таким образом, наша команда завершила соревнования с двумя золотыми, одной серебряной и двумя бронзовыми медалями.

Отметим, что вчера Рихад Ибрагимли (110 кг) стал чемпионом Европы, а Курбан Маджнунов (48 кг) и Ниджат Ейлагалиев (80 кг) заняли третье место.

Сборная Азербайджана заняла 3-е место в командном зачете со 116 очками.

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Версия на азербайджанском языке Avropa çempionatı: Azərbaycanın daha bir güləşçisi qızıl medal qazanıb

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