Азербайджанский борец вышел в финал чемпионата мира

Азербайджанский борец Джоджу Самедов (87 кг) вышел в финал чемпионата мира среди спортсменов до 20 лет, который проходит в городе Понтеведра, Испания.

Азербайджанский борец Джоджу Самедов (87 кг) вышел в финал чемпионата мира среди спортсменов до 20 лет, который проходит в городе Понтеведра, Испания.

Как сообщает Report, он одержал победу в 1/8 финала над сербом Андрией Михайловичем, в 1/4 финала - над армянином Рубеном Геворгяном, а в полуфинале - над казахстанцем Темирланом Турдакином, таким образом обеспечив себе место в решающем этапе.

В финале Д.Самедов встретится с киргизом Асаном Джанишовым.

Другие наши борцы, Рагим Гасанов (55 кг), Мухаммед Шукурзаде (63 кг) и Мезаим Мерданов (130 кг), поборются за бронзовую медаль.

Отметим, схватки за призовые места состоится завтра.