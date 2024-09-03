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Азербайджанский борец вышел в финал чемпионата мира

Азербайджанский борец вышел в финал чемпионата мира Азербайджанский борец Джоджу Самедов (87 кг) вышел в финал чемпионата мира среди спортсменов до 20 лет, который проходит в городе Понтеведра, Испания.
Индивидуальные
3 сентября 2024 г. 00:20
Азербайджанский борец вышел в финал чемпионата мира

Азербайджанский борец Джоджу Самедов (87 кг) вышел в финал чемпионата мира среди спортсменов до 20 лет, который проходит в городе Понтеведра, Испания.

Как сообщает Report, он одержал победу в 1/8 финала над сербом Андрией Михайловичем, в 1/4 финала - над армянином Рубеном Геворгяном, а в полуфинале - над казахстанцем Темирланом Турдакином, таким образом обеспечив себе место в решающем этапе.

В финале Д.Самедов встретится с киргизом Асаном Джанишовым.

Другие наши борцы, Рагим Гасанов (55 кг), Мухаммед Шукурзаде (63 кг) и Мезаим Мерданов (130 кг), поборются за бронзовую медаль.

Отметим, схватки за призовые места состоится завтра.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan güləşçisi dünya çempionatında finala yüksəlib

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