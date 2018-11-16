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    Азербайджанский борец вольного стиля вышел в финал чемпионата мира

    Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Азербайджанский борец вольного стиля Али Рагимзаде вышел в финал проходящего в Бухаресте (Румыния) чемпионата мира по борьбе среди молодежи (U-23).

    Как сообщает Report, выступивший сначала в 1/8 финала борец, поочередно обыграл спортсменов из Канады, Молдовы и Венгрии. 

    Вышедший на ринг в весовой категории 65 кг А.Рагимзаде обеспечил как минимум серебряную медаль.  

    В финале он встретится с японцем Реем Хигучи. Финальная встреча пройдет завтра. 

    Отметим, что ранее на чемпионате мира азербайджанские борцы по греко-римской борьбе Мурад Мамедов (60 кг) и Керим Джафаров (67 кг) завоевали серебряную, а Ислам Аббасов (87 кг) - бронзовую медали

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