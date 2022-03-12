Азербайджанский борец стал чемпионом Европы, победив в финале армянского атлета

Азербайджанский борец вольного стиля Зиряддин Байрамов завоевал золотую медаль на чемпионате Европы U-23 в болгарском Пловдиве.

Азербайджанский борец вольного стиля Зиряддин Байрамов завоевал золотую медаль на чемпионате Европы U-23 в болгарском Пловдиве.

Как сообщает Report, в финале атлет в весовой категории 65 кг встретился с представителем Армении Грачьей Маргаряном.

Байрамов выиграв поединок со счетом 4:1, поднялся на высшую ступень пьедестала почета.

А Тофиг Алиев (57 кг) завоевал бронзовую медаль, победив болгарина Ивайло Тисова.

Отметим, что сегодня за золото поборется Ислам Ильясов (97 кг), а за бронзу Ашраф Аширов (79 кг).