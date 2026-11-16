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    В Азербайджане предложили ремонтировать советские дома за счет госбюджета

    Финансы
    • 16 ноября, 2026
    • 15:42
    В Азербайджане предложили ремонтировать советские дома за счет госбюджета

    В Азербайджане ремонт кооперативных домов, построенных в период СССР, должен осуществляться за счет государственного бюджета.

    Как передает Report, об этом заявил депутат Азай Гулиев на пленарном заседании Милли Меджлиса в ходе обсуждения проекта закона "О государственном бюджете на 2027 год".

    По его словам, поскольку эти здания не находятся на балансе государства, они не могут воспользоваться предусмотренными в бюджете 60 млн манатов на ремонт жилых зданий.

    "В качестве выхода из ситуации либо эти здания должны быть поставлены на учет и переданы на баланс государства, либо для их ремонта должны быть выделены единовременные средства, а после ремонта содержание зданий должно быть передано непосредственно самим жильцам", - отметил депутат.

    Милли Меджлис Азербайджана (ММ) Азай Гулиев аварийный дом
    Sovet dövründə tikilmiş kooperativ binaların büdcə hesabına təmiri təklif olunur
    44 filmi
    44 filmi

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