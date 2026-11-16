В Азербайджане предложили ремонтировать советские дома за счет госбюджета

В Азербайджане ремонт кооперативных домов, построенных в период СССР, должен осуществляться за счет государственного бюджета.

Как передает Report, об этом заявил депутат Азай Гулиев на пленарном заседании Милли Меджлиса в ходе обсуждения проекта закона "О государственном бюджете на 2027 год".

По его словам, поскольку эти здания не находятся на балансе государства, они не могут воспользоваться предусмотренными в бюджете 60 млн манатов на ремонт жилых зданий.

"В качестве выхода из ситуации либо эти здания должны быть поставлены на учет и переданы на баланс государства, либо для их ремонта должны быть выделены единовременные средства, а после ремонта содержание зданий должно быть передано непосредственно самим жильцам", - отметил депутат.