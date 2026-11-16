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    SOCAR открыл в Румынии 110-ю автозаправочную станцию

    Энергетика
    • 16 ноября, 2026
    • 15:28
    SOCAR открыл в Румынии 110-ю автозаправочную станцию

    Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) открыла в Румынии свою 110-ю автозаправочную станцию (АЗС).

    Как сообщает Report со ссылкой на дочернюю компанию SOCAR в Румынии - SOCAR Petroleum S.A., новая АЗС открылась в городе Хория (округ Нямц) на северо-востоке страны.

    Станция, работающая под брендом SOCAR, стала седьмой в округе Нямц. Она оснащена современной инфраструктурой обслуживания, клиентам предлагаются различные дополнительные услуги, помимо продажи бензина и дизельного топлива.

    SOCAR работает на румынском рынке с 2011 года. По итогам 2025 года оборот дочерней компании составил 3,9 млрд лей (около 750 млн евро), увеличившись на 9,7% по сравнению с предыдущим годом.

    В настоящее время SOCAR Petroleum S.A. располагает в Румынии тремя нефтехранилищами. Общий объем инвестиций компании в экономику страны достиг 400 млн лей (около 78,4 млн евро).

    Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) Азербайджано-румынские отношения
    SOCAR Rumıniyada 110-cu yanacaqdoldurma məntəqəsini istifadəyə verib
    SOCAR opens its 110th filling station in Romania
    44 filmi
    44 filmi

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