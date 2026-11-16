SOCAR открыл в Румынии 110-ю автозаправочную станцию

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) открыла в Румынии свою 110-ю автозаправочную станцию (АЗС).

Как сообщает Report со ссылкой на дочернюю компанию SOCAR в Румынии - SOCAR Petroleum S.A., новая АЗС открылась в городе Хория (округ Нямц) на северо-востоке страны.

Станция, работающая под брендом SOCAR, стала седьмой в округе Нямц. Она оснащена современной инфраструктурой обслуживания, клиентам предлагаются различные дополнительные услуги, помимо продажи бензина и дизельного топлива.

SOCAR работает на румынском рынке с 2011 года. По итогам 2025 года оборот дочерней компании составил 3,9 млрд лей (около 750 млн евро), увеличившись на 9,7% по сравнению с предыдущим годом.

В настоящее время SOCAR Petroleum S.A. располагает в Румынии тремя нефтехранилищами. Общий объем инвестиций компании в экономику страны достиг 400 млн лей (около 78,4 млн евро).