На территории горнолыжного комплекса в Москве обрушилась кровля здания из-за пожара

Пожар в горнолыжном комплексе в Крылатском в Москве разросся до 1,7 тыс. квадратных метров, произошло обрушение кровли здания по всей площади.

Как передает Report, об этом сообщают российские медиа.

"Общая площадь пожара 1700 квадратных метров. Произошло обрушение кровли здания по всей площади", - говорится в сообщении.

Ранее площадь возгорания на территории комплекса "Лата трэк" в Крылатском на западе Москвы возросла с 500 до 1300 "квадратов".

О пострадавших пока не сообщается.