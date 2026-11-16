Еврокомиссия выделила Украине еще €1,71 млрд на закупку дронов, боеприпасов и систем ПВО

Европейская комиссия перечислила Украине очередной транш в размере €1,71 млрд в рамках кредита ЕС на поддержку Украины объемом €90 млрд.

Как сообщает европейское бюро Report со ссылкой на ЕК, средства предназначены для закупки беспилотников, боеприпасов и систем противовоздушной обороны, включая радары раннего предупреждения и ракеты.

Это уже восьмой транш, выделенный Украине по оборонному компоненту данного кредитного механизма.

"Финансирование позволит Киеву закупать военную технику и вооружения у украинских и европейских производителей", - говорится в сообщении ЕК.

Около 40% перечисленной суммы будет направлено на контракты с производителями, расположенными в странах Евросоюза.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС продолжит поддержку Украины и работу над достижением справедливого и прочного мира, который гарантировал бы суверенитет и территориальную целостность страны, а также безопасность Европы.

Согласно данным Еврокомиссии, до конца 2026 года Украине по-прежнему доступно €23,6 млрд финансовой поддержки ЕС. Из этой суммы около €19,2 млрд предусмотрено в рамках кредита на поддержку Украины, включая €10,2 млрд на укрепление оборонно-промышленного потенциала страны и €9 млрд бюджетной помощи. Еще почти €4,4 млрд бюджетной поддержки остаются доступными в рамках программы Ukraine Facility.

В целом с начала полномасштабной войны России против Украины ЕС и его государства-члены предоставили Киеву €237,6 млрд помощи, включая €3,8 млрд доходов от замороженных российских активов.