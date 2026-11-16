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    Еврокомиссия выделила Украине еще €1,71 млрд на закупку дронов, боеприпасов и систем ПВО

    Другие страны
    • 16 ноября, 2026
    • 15:24
    Еврокомиссия выделила Украине еще €1,71 млрд на закупку дронов, боеприпасов и систем ПВО

    Европейская комиссия перечислила Украине очередной транш в размере €1,71 млрд в рамках кредита ЕС на поддержку Украины объемом €90 млрд.

    Как сообщает европейское бюро Report со ссылкой на ЕК, средства предназначены для закупки беспилотников, боеприпасов и систем противовоздушной обороны, включая радары раннего предупреждения и ракеты.

    Это уже восьмой транш, выделенный Украине по оборонному компоненту данного кредитного механизма.

    "Финансирование позволит Киеву закупать военную технику и вооружения у украинских и европейских производителей", - говорится в сообщении ЕК.

    Около 40% перечисленной суммы будет направлено на контракты с производителями, расположенными в странах Евросоюза.

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС продолжит поддержку Украины и работу над достижением справедливого и прочного мира, который гарантировал бы суверенитет и территориальную целостность страны, а также безопасность Европы.

    Согласно данным Еврокомиссии, до конца 2026 года Украине по-прежнему доступно €23,6 млрд финансовой поддержки ЕС. Из этой суммы около €19,2 млрд предусмотрено в рамках кредита на поддержку Украины, включая €10,2 млрд на укрепление оборонно-промышленного потенциала страны и €9 млрд бюджетной помощи. Еще почти €4,4 млрд бюджетной поддержки остаются доступными в рамках программы Ukraine Facility.

    В целом с начала полномасштабной войны России против Украины ЕС и его государства-члены предоставили Киеву €237,6 млрд помощи, включая €3,8 млрд доходов от замороженных российских активов.

    Российско-украинский конфликт Еврокомиссия Европейский союз (ЕС) Урсула фон дер Ляйен
    AK Ukraynaya dronların, döyüş sursatlarının və HHM sistemlərinin alınması üçün daha 1,71 milyard avro ayırıb
    44 filmi
    44 filmi

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