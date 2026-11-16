На производстве газоблоков в Дагестане погиб рабочий
В регионе
- 16 ноября, 2026
- 15:38
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Прокуратура Дагестана начала проверку по факту гибели работника в цеху по производству газоблоков.
Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.
"Производственный кран, перемещавший формы для изготовления газоблоков, прижал работника к платформе. В результате наступила смерть мужчины. Прокуратура Каспийска проводит проверку в связи с гибелью работника на производстве", - говорится в сообщении.
Отмечается, что прокуратурой будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению работодателем требований законодательства об охране труда, в том числе при организации работ и эксплуатации производственного оборудования.
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