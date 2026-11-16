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    На производстве газоблоков в Дагестане погиб рабочий

    В регионе
    • 16 ноября, 2026
    • 15:38
    На производстве газоблоков в Дагестане погиб рабочий

    Прокуратура Дагестана начала проверку по факту гибели работника в цеху по производству газоблоков.

    Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

    "Производственный кран, перемещавший формы для изготовления газоблоков, прижал работника к платформе. В результате наступила смерть мужчины. Прокуратура Каспийска проводит проверку в связи с гибелью работника на производстве", - говорится в сообщении.

    Отмечается, что прокуратурой будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению работодателем требований законодательства об охране труда, в том числе при организации работ и эксплуатации производственного оборудования.

    Несчастный случай Дагестан (РФ)
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