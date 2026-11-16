На производстве газоблоков в Дагестане погиб рабочий

Прокуратура Дагестана начала проверку по факту гибели работника в цеху по производству газоблоков.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

"Производственный кран, перемещавший формы для изготовления газоблоков, прижал работника к платформе. В результате наступила смерть мужчины. Прокуратура Каспийска проводит проверку в связи с гибелью работника на производстве", - говорится в сообщении.

Отмечается, что прокуратурой будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению работодателем требований законодательства об охране труда, в том числе при организации работ и эксплуатации производственного оборудования.