В Германии на детской площадке обнаженный мужчина напал на полицейского

В германском городе Боттроп 20-летний мужчина напал на полицейских на детской площадке, и ножницами нанес одному из них ранения.

Как передает Report, об этом сообщает Bild.

Отмечается, что очевидцы сообщили экстренным службам об обнаженном мужчине на детской площадке. При появлении полиции мужчина сначала попытался скрыться, однако затем развернулся и бросился на правоохранителей. Он ударил одного из полицейских кулаком по голове, а при попытке задержания нанес ему несколько колотых ранений в голову и шею.

Полицейские смогли обезвредить мужчину и надеть на него наручники. Пострадавшего сотрудника полиции госпитализировали. Его ранения не представляли угрозы для жизни, и уже на следующий день он покинул больницу.