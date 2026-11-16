Азербайджан и Грузия обсудили ускорение железнодорожных перевозок

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) и АО "Грузинская железная дорога" (ГЖД) обсудили меры по ускорению перевозок между двумя странами.

Как сообщили Report в АЖД, вопросы рассмотрены в ходе визита в Грузию делегации во главе с председателем АЖД Ровшаном Рустамовым.

Делегация посетила станции Бёюк Кесик, Гардабани и Тбилиси, где обсудила с руководством ГЖД ускорение перевозок, упрощение пограничных процедур, обработку и отправку поездов, а также возможности существующей инфраструктуры.

Особое внимание уделено сокращению времени прохождения грузовых и пассажирских поездов через азербайджано-грузинскую границу, оптимизации пограничного и таможенного контроля и обеспечению бесперебойного движения.

Стороны также рассмотрели координацию движения поездов на станциях Гардабани и Тбилиси, совершенствование операционных процессов и выполнение договоренностей предыдущих встреч. Отмечены положительные результаты в обеспечении бесперебойного движения по маршруту Бёюк Кесик–Тбилиси–Бёюк Кесик и оптимизации технического осмотра вагонов.

Согласно достигнутым договоренностям, новые операционные подходы позволили вдвое сократить время прохождения грузовых поездов через границу.

В АЖД отметили, что дальнейшее совершенствование процедур будет способствовать укреплению железнодорожных связей двух стран, ускорению международных грузоперевозок, сокращению транзитных сроков и повышению конкурентоспособности Среднего коридора.