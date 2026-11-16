Ильхам Алиев COP31
    Ильхам Алиев COP31

    Азербайджан и Грузия обсудили ускорение железнодорожных перевозок

    Инфраструктура
    • 16 ноября, 2026
    • 15:28
    Азербайджан и Грузия обсудили ускорение железнодорожных перевозок

    ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) и АО "Грузинская железная дорога" (ГЖД) обсудили меры по ускорению перевозок между двумя странами.

    Как сообщили Report в АЖД, вопросы рассмотрены в ходе визита в Грузию делегации во главе с председателем АЖД Ровшаном Рустамовым.

    Делегация посетила станции Бёюк Кесик, Гардабани и Тбилиси, где обсудила с руководством ГЖД ускорение перевозок, упрощение пограничных процедур, обработку и отправку поездов, а также возможности существующей инфраструктуры.

    Особое внимание уделено сокращению времени прохождения грузовых и пассажирских поездов через азербайджано-грузинскую границу, оптимизации пограничного и таможенного контроля и обеспечению бесперебойного движения.

    Стороны также рассмотрели координацию движения поездов на станциях Гардабани и Тбилиси, совершенствование операционных процессов и выполнение договоренностей предыдущих встреч. Отмечены положительные результаты в обеспечении бесперебойного движения по маршруту Бёюк Кесик–Тбилиси–Бёюк Кесик и оптимизации технического осмотра вагонов.

    Согласно достигнутым договоренностям, новые операционные подходы позволили вдвое сократить время прохождения грузовых поездов через границу.

    В АЖД отметили, что дальнейшее совершенствование процедур будет способствовать укреплению железнодорожных связей двух стран, ускорению международных грузоперевозок, сокращению транзитных сроков и повышению конкурентоспособности Среднего коридора.

    Азербайджан и Грузия обсудили ускорение железнодорожных перевозок
    Азербайджан и Грузия обсудили ускорение железнодорожных перевозок
    Азербайджан и Грузия обсудили ускорение железнодорожных перевозок
    Азербайджан и Грузия обсудили ускорение железнодорожных перевозок
    Азербайджан и Грузия обсудили ускорение железнодорожных перевозок
    Азербайджан и Грузия обсудили ускорение железнодорожных перевозок
    Азербайджан и Грузия обсудили ускорение железнодорожных перевозок

    Азербайджанские железные дороги (АЖД) Азербайджано-грузинские отношения Железнодорожные перевозки
    Фото
    Azərbaycan və Gürcüstan dəmir yolu daşımalarında operativliyi müzakirə edib
    Фото
    Azerbaijan, Georgia discuss improving efficiency of railway transportation
    MiniBoss
    44 filmi

    Последние новости

    16:11
    Депутат призвал использовать ВИЭ в учебных заведениях
    Энергетика
    16:10
    Канцлера Германии лишили лицензии по управлению частным самолетом
    Другие страны
    16:09
    Видео
    Пожар в ресторане на проспекте Ататюрка в Баку потушен - Обновлено
    Происшествия
    16:03
    В Турции микроавтобус с пассажирами упал в море из-за инфаркта у водителя
    В регионе
    16:02
    Депутат предложил обновить дорожную инфраструктуру для развития туризма в Гусаре
    Инфраструктура
    15:59
    Шоколадное изделие от партии АдГ с изображением св. Николая вызвало возмущение в ФРГ
    Это интересно
    15:57
    ЕС ввел санкции против 113 физлиц и компаний за поддержку российской военной экономики
    Другие страны
    15:57
    В Баку изменены дата и место проведения ярмарки мёда
    АПК
    15:44
    На территории горнолыжного комплекса в Москве обрушилась кровля здания из-за пожара
    В регионе
    Лента новостей