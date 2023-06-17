Два азербайджанских борца стали чемпионами Европы, одолев в финалах армянских спортсменов

Азербайджанский борец вольного стиля Гаджи Керимов выиграл чемпионат Европы U-17, который проходит в албанской столице Тиране.

Еще один азербайджанский борец вольного стиля выиграл золото проходящего в столице Албании Тиране чемпионате Европы U-17, одолев в финале представителя Армении.

Об этом Report сообщили в Федерации борьбы Азербайджана.

В финальном противостоянии в весовой категории 110 кг действующий чемпион континента Юсиф Дурсунов выиграл у армянского спортсмена Генриха Айкяна.

Напомним, что ранее золото турнира взял Гаджи Керимов (55 кг), одержав блестящую победу над другим армянином Самвелом Геворгяном со счетом 13:0.

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Азербайджанский борец вольного стиля Гаджи Керимов в весовой категории 55 кг выиграл чемпионат Европы U-17, который проходит в албанской столице Тиране.

Как передает Report , в решающем поединке Г.Керимов одолел армянина Самвела Геворгяна со счетом 13:0.

Другой член азербайджанской сборной Мирзаага Ахундов завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы, победив Александра Камбаева из Беларуси со счетом 12:2.

Отметим, что на первенстве континента в столице Албании Тиране Азербайджан представляет команда в составе Джафара Джафарова (45 кг), Башира Вердиева (48 кг), Джейхуна Ализаде (51 кг), Гаджи Керимова (55 кг), Джамала Аббасова (60 кг), Мирзааги Ахундова (65 кг), Исмаила Рагимли (71 кг), его Шейхали Бабазаде (80 кг), Саида Пашаева (92 кг) и Юсифа Дурсунова (110 кг).

Турнир завершится 18 июня.