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Азербайджанский борец отстранен от соревнований на 4 года

Азербайджанский борец отстранен от соревнований на 4 года Азербайджанский борец Магомед Абдуллазаде отстранен от соревнований на 48 месяцев за нарушение антидопинговых правил.
Индивидуальные
5 мая 2025 г. 09:21
Азербайджанский борец отстранен от соревнований на 4 года

Азербайджанский борец Магомед Абдуллазаде отстранен от соревнований на 48 месяцев за нарушение антидопинговых правил.

Как сообщает Report со ссылкой на Национальное антидопинговое агентство Азербайджана (AMADA), причиной дисквалификации стало обнаружение в пробе спортсмена запрещенных веществ или их метаболитов.

Борец наказан за использование или попытку использования запрещенного вещества или метода. В его образце обнаружены гормоны и модуляторы метаболизма (S4) - мельдоний.

Санкция вступила в силу 15 марта прошлого года и продлится до 15 марта 2028 года.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan güləşçisi antidopinq qaydalarını pozduğuna görə 48 aylıq diskvalifikasiya edilib

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