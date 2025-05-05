Азербайджанский борец отстранен от соревнований на 4 года

Азербайджанский борец Магомед Абдуллазаде отстранен от соревнований на 48 месяцев за нарушение антидопинговых правил.

Азербайджанский борец Магомед Абдуллазаде отстранен от соревнований на 48 месяцев за нарушение антидопинговых правил.

Как сообщает Report со ссылкой на Национальное антидопинговое агентство Азербайджана (AMADA), причиной дисквалификации стало обнаружение в пробе спортсмена запрещенных веществ или их метаболитов.

Борец наказан за использование или попытку использования запрещенного вещества или метода. В его образце обнаружены гормоны и модуляторы метаболизма (S4) - мельдоний.

Санкция вступила в силу 15 марта прошлого года и продлится до 15 марта 2028 года.