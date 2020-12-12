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Азербайджанский борец одолел армянского соперника

Азербайджанский борец одолел армянского соперника Полуфинальные встречи начнутся в 21:00 по бакинскому времени
Индивидуальные
12 декабря 2020 г. 17:28
Азербайджанский борец одолел армянского соперника

Азербайджанский борец греко-римского стиля Исламбек Дадов вышел в полуфинал проходящего в столице Сербии, Белграде, Индивидуального Кубка мира.

Как передает Report, выступающий в весовой категории 67 кг спортсмен встретился в 1/4 финала с представителем Армении Славиком Галстяном.

Встреча завершилась победой Дадова.

Полуфинальные встречи начнутся в 21:00 по бакинскому времени.

Эльданиз Азизили (55 кг) проиграл в 1/4 финала, Ульви Ганизаде (72 кг) и Ислам Аббасов (87 кг) - 1/8 финала, Санан Сулейманов – на этапе классификации. Если их соперники выйдут в финал, они примут участие в поощряющей встрече.

Индивидуальный Кубок мира завершится 18 декабря.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan güləşçisi erməni rəqibini məğlub etdi

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