Азербайджанский борец одолел армянского соперника

Полуфинальные встречи начнутся в 21:00 по бакинскому времени

Азербайджанский борец греко-римского стиля Исламбек Дадов вышел в полуфинал проходящего в столице Сербии, Белграде, Индивидуального Кубка мира.

Как передает Report, выступающий в весовой категории 67 кг спортсмен встретился в 1/4 финала с представителем Армении Славиком Галстяном.

Встреча завершилась победой Дадова.

Полуфинальные встречи начнутся в 21:00 по бакинскому времени.

Эльданиз Азизили (55 кг) проиграл в 1/4 финала, Ульви Ганизаде (72 кг) и Ислам Аббасов (87 кг) - 1/8 финала, Санан Сулейманов – на этапе классификации. Если их соперники выйдут в финал, они примут участие в поощряющей встрече.

Индивидуальный Кубок мира завершится 18 декабря.