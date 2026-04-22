    Азербайджанский борец Гурбан Гурбанов завоевал золото чемпионата Европы - ОБНОВЛЕНО-2

    • 22 апреля, 2026
    Азербайджанский борец Гурбан Гурбанов завоевал золото чемпионата Европы - ОБНОВЛЕНО-2

    Азербайджанский борец греко-римского стиля Гурбан Гурбанов завоевал золотую медаль на чемпионате Европы в албанской столице Тиране.

    Как сообщает Report, спортсмен, выступавший в весовой категории 82 кг, в финале одержал победу над Адлетом Тюльбаевым (UWW) со счетом 4:2.

    Таким образом, азербайджанские борцы за день соревнований взяли 2 золотые и 1 бронзовую медали.

    Отметим, что чемпионат Европы завершится 26 апреля. В соревнованиях по греко-римской борьбе ранее Хасрат Джафаров (67 кг) завоевал золотую медаль, а Рашад Мамедов (55 кг), Нихат Мамедли (60 кг) и Ислам Аббасов (87 кг) - бронзовые.

    Азербайджанский борец греко-римского стиля Хасрат Джафаров завоевал золотую медаль на чемпионате Европы в албанской столице Тиране.

    Как сообщает Report, в финальном поединке он (67 кг) одержал победу над турецким спортсменом Муратом Фыратом со счетом 7:5.

    Таким образом, Хасрат Джафаров в четвертый раз подряд стал чемпионом Европы.

    Отметим, что чемпионат Европы завершится 26 апреля. Ранее борцы греко-римского стиля Рашад Мамедов (55 кг), Нихат Мамедли (60 кг) и Ислам Аббасов (87 кг) завоевали бронзовые медали.

    Азербайджанский борец греко-римского стиля Нихат Маммадли стал бронзовым призером чемпионата Европы в албанской столице Тиране.

    Как сообщает Report, Маммадли (60 кг) одержал уверенную подебу над Сунeром Конуновым (UWW) со счетом 6:0.

    Отметим, что чемпионат Европы завершится 26 апреля. Ранее бронзовые медали в соревнованиях по греко-римской борьбе также завоевали Рашад Маммадов (55 кг) и Ислам Аббасов (87 кг).

    Avropa çempionatı: Həsrət Cəfərovun ardınca Qurban Qurbanov da qızıl medal qazanıb - YENİLƏNİB-2

