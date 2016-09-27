Азербайджанский борец награжден 200-граммовой золотой медалью на турнире в России

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Азербайджанский борец Александр Гостиев признан лучшим зарубежным спортсменом на международном турнире, проведенном в Кемерово (Россия).

Как сообщает Report, 29-летний спортсмен на соревнованиях, в которых участвовали 188 человек из 24 стран, завоевал золото в весовой категории 86 кг.

Ему вручили 100 тыс. рублей (2550 манатов), а также в качестве специального приза - 200-граммовую золотую медаль 585-й пробы стоимостью 700 тыс. рублей (примерно 18 тыс. манатов).

Отметим, что на открытии турнира участвовал губернатор Кемерово Аман Тулеев, трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин, двукратные олимпийские чемпионы Сергей Белоглазов и Роман Власов, последний олимпийский чемпион Сослан Романов, президент Федерации спортивной борьбы Михаил Мамиашвили и главный тренер сборной России Джамболат Тедеев. Призовой фонд составил 5 млн рублей.