Азербайджанский борец греко-римского стиля стал серебряным призером чемпионата мира

Азербайджанский борец греко-римского стиля Хасрат Джафаров завоевал серебряную медаль чемпионата мира в столице Хорватии Загребе.

Как сообщает Report, в последний день соревнований определились медалисты в весовых категориях 63, 67 и 87 кг.

Х. Джафаров (67 кг) встретился в решающем поединке с иранским олимпийским чемпионом Саидом Эсмаили. Проиграв сопернику с минимальной разницей (1:2), азербайджанский борец во второй раз завоевал серебряную медаль чемпионата мира. Это его третья медаль на ЧМ среди взрослых (2 серебряные, 1 бронзовая).

Таким образом, члены азербайджанской сборной по борьбе греко-римского взяли на турнире четыре медали.

Напомним, что ранее Ульви Ганизаде (72 кг) завоевал золото, а Эльдениз Азизли (55 кг) и Мурад Ахмедиев (97 кг) удостоились бронзовых медалей.