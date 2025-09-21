Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Азербайджанский борец греко-римского стиля стал серебряным призером чемпионата мира

    Индивидуальные
    • 21 сентября, 2025
    • 21:32
    Азербайджанский борец греко-римского стиля стал серебряным призером чемпионата мира

    Азербайджанский борец греко-римского стиля Хасрат Джафаров завоевал серебряную медаль чемпионата мира в столице Хорватии Загребе.

    Как сообщает Report, в последний день соревнований определились медалисты в весовых категориях 63, 67 и 87 кг.

    Х. Джафаров (67 кг) встретился в решающем поединке с иранским олимпийским чемпионом Саидом Эсмаили. Проиграв сопернику с минимальной разницей (1:2), азербайджанский борец во второй раз завоевал серебряную медаль чемпионата мира. Это его третья медаль на ЧМ среди взрослых (2 серебряные, 1 бронзовая).

    Таким образом, члены азербайджанской сборной по борьбе греко-римского взяли на турнире четыре медали.

    Напомним, что ранее Ульви Ганизаде (72 кг) завоевал золото, а Эльдениз Азизли (55 кг) и Мурад Ахмедиев (97 кг) удостоились бронзовых медалей.

