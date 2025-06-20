Азербайджанский борец дисквалифицирован за допинг на 36 месяцев

Азербайджанское национальное антидопинговое агентство дисквалифицировало борца Аслана Абакарова на 36 месяцев.

Азербайджанское национальное антидопинговое агентство дисквалифицировало борца Аслана Абакарова на 36 месяцев.

Об этом сообщили Report в пресс-службе агентства.

Причиной стало наличие в отобранных у спортсмена образцах запрещенного вещества или его метаболитов и маркеров, а также использование или попытка использования спортсменом запрещенного вещества или запрещенного метода.

Срок санкции, примененной 7 февраля, истечет 7 февраля 2028 года.

Отметим, что 21-летний борец завоевал бронзовую медаль в весовой категории 97 кг на чемпионате Азербайджана в декабре 2024 года.