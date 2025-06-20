О нас

Азербайджанский борец дисквалифицирован за допинг на 36 месяцев

Азербайджанский борец дисквалифицирован за допинг на 36 месяцев Азербайджанское национальное антидопинговое агентство дисквалифицировало борца Аслана Абакарова на 36 месяцев.
Индивидуальные
20 июня 2025 г. 12:51
Азербайджанский борец дисквалифицирован за допинг на 36 месяцев

Азербайджанское национальное антидопинговое агентство дисквалифицировало борца Аслана Абакарова на 36 месяцев.

Об этом сообщили Report в пресс-службе агентства.

Причиной стало наличие в отобранных у спортсмена образцах запрещенного вещества или его метаболитов и маркеров, а также использование или попытка использования спортсменом запрещенного вещества или запрещенного метода.

Срок санкции, примененной 7 февраля, истечет 7 февраля 2028 года.

Отметим, что 21-летний борец завоевал бронзовую медаль в весовой категории 97 кг на чемпионате Азербайджана в декабре 2024 года.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan güləşçisi dopinqə görə 36 aylıq cəzalanıb

Другие новости из категории

Чемпионат мира: Сборная Азербайджана по дзюдо в 1/8 финала встретится с Германией 
Чемпионат мира: Сборная Азербайджана по дзюдо в 1/8 финала встретится с Германией 
20 июня 2025 г. 09:25
Азербайджанские дзюдоисты примут участие в Кубке Европы
Азербайджанские дзюдоисты примут участие в Кубке Европы
19 июня 2025 г. 22:57
Азербайджанская гимнастка вышла в финал чемпионата мира в Болгарии
Азербайджанская гимнастка вышла в финал чемпионата мира в Болгарии
19 июня 2025 г. 22:24
Флаг Международной федерации дзюдо передан Азербайджану
ФотоФлаг Международной федерации дзюдо передан Азербайджану
19 июня 2025 г. 21:04
Мераб Двалишвили: Турнир в Баку организован на высоком уровне
Мераб Двалишвили: Турнир в Баку организован на высоком уровне
19 июня 2025 г. 13:55
Боец MMA из США: Турнир UFC в Баку организован на высшем уровне
Боец MMA из США: Турнир UFC в Баку организован на высшем уровне
19 июня 2025 г. 13:11
Чемпионат мира: Еще один азербайджанский дзюдоист приступает к борьбе
Чемпионат мира: Еще один азербайджанский дзюдоист приступает к борьбе
19 июня 2025 г. 09:20
Рашад Набиев поздравил бронзового призера чемпионата мира
Рашад Набиев поздравил бронзового призера чемпионата мира
18 июня 2025 г. 23:18
Зелим Коцоев: Рад, что смог взять бронзу на чемпионате мира
Зелим Коцоев: Рад, что смог взять бронзу на чемпионате мира
18 июня 2025 г. 23:11
Зелим Коцоев взял бронзу чемпионата мира в Венгрии
Зелим Коцоев взял бронзу чемпионата мира в Венгрии
18 июня 2025 г. 20:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi