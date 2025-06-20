Азербайджанский борец дисквалифицирован за допинг на 36 месяцев

Азербайджанское национальное антидопинговое агентство дисквалифицировало борца Аслана Абакарова на 36 месяцев.
Об этом сообщили Report в пресс-службе агентства.
Причиной стало наличие в отобранных у спортсмена образцах запрещенного вещества или его метаболитов и маркеров, а также использование или попытка использования спортсменом запрещенного вещества или запрещенного метода.
Срок санкции, примененной 7 февраля, истечет 7 февраля 2028 года.
Отметим, что 21-летний борец завоевал бронзовую медаль в весовой категории 97 кг на чемпионате Азербайджана в декабре 2024 года.