Азербайджанский борец дисквалифицирован на 4 года

Азербайджанский борец Вахит Галаев дисквалифицирован на 48 месяцев за нарушение антидопинговых правил.
Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Национального антидопингового агентства Азербайджана (AMADA), причиной наказания стало использование или попытка использования спортсменом запрещенного вещества или метода.
В образцах крови борца массой 125 кг выявлено наличие запрещенных веществ - гормоны и модуляторы метаболизма (S4)/анастрозол или его метаболиты или маркеры.
Санкция, вступившая в силу 29 января 2024 года, продлится до 28 января 2028 года.