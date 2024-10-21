Азербайджанский борец дисквалифицирован на 4 года

Азербайджанский борец Вахит Галаев дисквалифицирован на 48 месяцев за нарушение антидопинговых правил.1

Азербайджанский борец Вахит Галаев дисквалифицирован на 48 месяцев за нарушение антидопинговых правил.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Национального антидопингового агентства Азербайджана (AMADA), причиной наказания стало использование или попытка использования спортсменом запрещенного вещества или метода.

В образцах крови борца массой 125 кг выявлено наличие запрещенных веществ - гормоны и модуляторы метаболизма (S4)/анастрозол или его метаболиты или маркеры.

Санкция, вступившая в силу 29 января 2024 года, продлится до 28 января 2028 года.