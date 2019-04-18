Азербайджанский борец-чемпион меняет весовую категорию

"Азербайджанский борец вольного стиля, Олимпийский чемпион Тогрул Аскеров будет бороться в новой весовой категории".

Об этом Report сообщил личный тренер 27-летнего спортсмена Эльчин Зейналов.

По его словам, в случае, если Аскеров завоюет лицензию на чемпионате мира, будет высока вероятность его выступления на Летних олимпийских играх 2020 года в Токио в весовой категории 74 кг: "Сейчас вес Тогрула 70-71 кг. Соответствующие этому олимпийские весовые категории составляют 65 кг и 74 кг. Скорее всего, в весовой категории 65 кг выступит другой чемпион мира и Европы Гаджи Алиев, а Аскеров может перейти в весовую категорию 74 кг. Окончательное решение примет главный тренер сборной Сайпулла Абсаидов".

Тренер также коснулся нынешнего уровня своего воспитанника и подчеркнул, что спортсмен приступил к тренировкам вместе с коллективом: "Я говорил с Абсаидовым. Он сказал, что спортсмен находится в хорошей форме. Тогрул обещал добиться успеха на чемпионате мира, который пройдет в казахстанской столице Нур-Султане14 - 22 сентября и олимпиаде в Токио. Я верю, что он покажет хороший результат в мундиале и обрадует азербайджанский народ на Летних олимпийских играх 2020 года".

Отметим, что из-за травмы Тогрул Аскеров не смог участвовать на чемпионате Европы в Бухаресте (Румыния). Золотой медалист Олимпийских игр 2012 года в Лондоне в весовой категории 60 кг после смены весовых категорий боролся во всех соревнованиях, в том числе на "Рио-2016" (65 кг). Аскеров становился победителем I Евроигр "Баку 2015" и серебряным призером последней олимпиады.