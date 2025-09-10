Азербайджанский боксер вышел в полуфинал чемпионата мира в Ливерпуле
- 10 сентября, 2025
- 19:23
Азербайджанский боксер Альфонсо Домингес одержал очередную победу на чемпионате мира в Ливерпуле.
Как сообщает Report, лидер национальной сборной, выступающий в весовой категории 90 кг, встретился в 1/4 финала с Эмрахом Яшаром (Турция).
Бой завершился победой Домингеса. Чемпион мира одолел соперника со счетом 3:2 (28:29, 30:27, 28:29, 29:28, 29:28) и вышел в полуфинал. Благодаря этой победе наш боксер обеспечил себе как минимум бронзовую медаль.
В полуфинале, который состоится 12 сентября, Домингес встретится с бразильцем Сантосом Рибейро Фильо.
