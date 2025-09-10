ЧМ-2026 Ильхам Алиев СВМДА Непал Катар Средний коридор
    Азербайджанский боксер вышел в полуфинал чемпионата мира в Ливерпуле

    Азербайджанский боксер Альфонсо Домингес одержал очередную победу на чемпионате мира в Ливерпуле.

    Как сообщает Report, лидер национальной сборной, выступающий в весовой категории 90 кг, встретился в 1/4 финала с Эмрахом Яшаром (Турция).

    Бой завершился победой Домингеса. Чемпион мира одолел соперника со счетом 3:2 (28:29, 30:27, 28:29, 29:28, 29:28) и вышел в полуфинал. Благодаря этой победе наш боксер обеспечил себе как минимум бронзовую медаль.

    В полуфинале, который состоится 12 сентября, Домингес встретится с бразильцем Сантосом Рибейро Фильо.

    Azərbaycan boksçusu dünya çempionatında yarımfinala vəsiqə qazanıb

    Лента новостей