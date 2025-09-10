Azərbaycan boksçusu dünya çempionatında yarımfinala vəsiqə qazanıb
Fərdi
- 10 sentyabr, 2025
- 19:11
Azərbaycan boksçusu Alfonso Dominqes Liverpulda keçirilən dünya çempionatında növbəti qələbəsini qazanıb.
"Report" xəbər verir ki, 90 kq-da mübarizə aparan millinin lideri 1/4 finalda Emrah Yaşarla (Türkiyə) üz-üzə gəlib.
Döyüş dünya çempionumuzun qələbəsi ilə başa çatıb. Dominqes rəqibini 3:2 (28:29, 30:27, 28:29, 29:28, 29:28) hesabı ilə məğlub edərək yarımfinala yüksəlib. Boksçumuz bu qələbə sayəsində özü üçün azı bürünc medalı da təmin edib.
Alfonso yarımfinalda braziliyalı Santos Ribeyro Filyo ilə qarşılaşacaq. Görüş sentyabrın 12-də olacaq.
Qeyd edək ki, axşam sessiyasında Səidcəmşid Cəfərov (75 kq) da 1/4 final döyüşünə çıxacaq.
Son xəbərlər
19:26
"Neftçi" Ramil Şeydayevlə yollarını ayırdığını açıqlayıbFutbol
19:24
İsrail ordusu Yəmənə endirdiyi zərbələrin əsas hədəflərini açıqlayıb - YENİLƏNİBDigər ölkələr
19:19
HƏMAS: İsrailin Dohaya hücumu heç nəyə təsir etməyəcəkDigər ölkələr
19:16
Azərbaycanın U-16 millisi Gürcüstan yığmasına qalib gəlibFutbol
19:15
Paşinyan: Ermənistan TRIPP-i Azərbaycanın infrastrukturu ilə sinxronlaşdırmağa hazırdırRegion
19:11
Azərbaycan boksçusu dünya çempionatında yarımfinala vəsiqə qazanıbFərdi
19:03
Tramp bu gün Polşa Prezidenti ilə danışıqlar aparacaqDigər ölkələr
18:57
Dövlət Agentliyi küləkli hava şəraiti ilə bağlı gəmilərə xəbərdarlıq edibİnfrastruktur
18:56
Foto