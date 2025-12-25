İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    Futbol
    • 25 dekabr, 2025
    • 14:39
    AFFA-nın təşkilatçılığı ilə məşqçi kurslarının təlimatçıları üçün kurs keçirilib

    AFFA-nın təşkilatçılığı ilə məşqçi kurslarının təlimatçıları üçün kurs keçirilib.

    Bu barədə "Report"a milli assosiasiyadan məlumat verilib.

    AFFA-nın Təhsil və Reabilitasiya Mərkəzində təşkil edilən tədbirə təhsil şöbəsinin rəhbəri Aslan Kərimov və təlimatçı Osman Rəhimov rəhbərlik edib.

