Азербайджанский боксер стал победителем международного турнира

В Ферганской области Узбекистана завершился Международный турнир по боксу среди юниоров, посвященный памяти тренера Исраилжона Рустамова.

В Ферганской области Узбекистана завершился Международный турнир по боксу среди юниоров, посвященный памяти тренера Исраилжона Рустамова.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Федерации бокса Азербайджана, в финальных поединках турнира участвовали два боксера из сборной Азербайджана.

Член сборной Мухаммедали Ашуралиев (до 54 кг) в финале встретился с казахстанцем Бекожой Жаксылыком. Одержав победу в напряженном противостоянии, М.Ашуралиев завоевал золотую медаль.

Соперником Таги Насибова (до 50 кг) в финале стал Ильхом Эргашев из Узбекистана. Поединок завершился победой представителя Узбекистана, а Т.Насибов удостоился серебряной медали.