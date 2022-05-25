О нас

Азербайджанский боксер стал победителем международного турнира

Азербайджанский боксер стал победителем международного турнира В Ферганской области Узбекистана завершился Международный турнир по боксу среди юниоров, посвященный памяти тренера Исраилжона Рустамова.
Индивидуальные
25 мая 2022 г. 10:53
Азербайджанский боксер стал победителем международного турнира

В Ферганской области Узбекистана завершился Международный турнир по боксу среди юниоров, посвященный памяти тренера Исраилжона Рустамова.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Федерации бокса Азербайджана, в финальных поединках турнира участвовали два боксера из сборной Азербайджана.

Член сборной Мухаммедали Ашуралиев (до 54 кг) в финале встретился с казахстанцем Бекожой Жаксылыком. Одержав победу в напряженном противостоянии, М.Ашуралиев завоевал золотую медаль.

Соперником Таги Насибова (до 50 кг) в финале стал Ильхом Эргашев из Узбекистана. Поединок завершился победой представителя Узбекистана, а Т.Насибов удостоился серебряной медали.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın yeniyetmə boksçusu beynəlxalq turnirin qalibi olub

Самое читаемое

Иранские пограничники застрелили гражданина Азербайджана, ведется расследование
Иранские пограничники застрелили гражданина Азербайджана, ведется расследование
19 мая 2022 г. 15:20
Трагически погиб директор Мардакянского дендрария
Трагически погиб директор Мардакянского дендрария
19 мая 2022 г. 11:18
Зенитно-ракетный комплекс С-500 начинает поступать на вооружение в РФ
Зенитно-ракетный комплекс С-500 начинает поступать на вооружение в РФ
18 мая 2022 г. 11:52
Массовая драка в Баку, есть пострадавший
Массовая драка в Баку, есть пострадавший
19 мая 2022 г. 06:55
Защитник Мариуполя опубликовал последние фото с Азовстали
ФотоЗащитник Мариуполя опубликовал последние фото с "Азовстали"
20 мая 2022 г. 14:24
МВД предупредил шутников: Вызов ложный, штраф реальный!
МВД предупредил "шутников": Вызов ложный, штраф реальный!
19 мая 2022 г. 13:28
Беспилотники Bayraktar Akıncı приземлились в Баку
ВидеоБеспилотники Bayraktar Akıncı приземлились в Баку
21 мая 2022 г. 21:50
В Мелитополе украинские партизаны взорвали российский бронепоезд
В Мелитополе украинские "партизаны" взорвали российский бронепоезд
18 мая 2022 г. 15:16
В Баку вырубили деревья в связи со строительством новых зданий
ФотоВ Баку вырубили деревья в связи со строительством новых зданий
18 мая 2022 г. 13:32
Увеличивается количество автобусных рейсов Баку-Шуша-Баку
Увеличивается количество автобусных рейсов Баку-Шуша-Баку
23 мая 2022 г. 14:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi