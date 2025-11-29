Азербайджанский боксер стал чемпионом Европы
Индивидуальные
- 29 ноября, 2025
- 15:34
Азербайджанский боксер Субхан Мамедов (50 кг) стал чемпионом Европы среди молодежи (U-23).
Как сообщает Report, лидер национальной сборной уверенно победил в финале украинца Максима Рудика.
Мамедов выиграл все три раунда, одержав итоговую победу со счетом 4:1 (28:29, 29:28, 29:28, 30:27, 30:27).
Таким образом, подопечные Эльбруса Рзаева завершили чемпионат с тремя наградами: ранее бронзу завоевали Таги Насибов (60 кг) и Сабухи Ализаде (+90 кг).
Всего в соревнованиях приняли участие 271 боксер из 33 стран.
Последние новости
16:07
Банковские вклады населения Азербайджана увеличились на 12,3%Финансы
16:04
Масим Мамедов: Ведутся работы развитию по киноиндустрии в ЛачынеKультурная политика
15:58
Широкая денежная масса в Азербайджане в октябре сократилась на 1%Финансы
15:56
В Таджикистане вводят новые ограничения на подачу электроэнергииВ регионе
15:47
В доме члена Президиума ПНФА проведен обыскПроисшествия
15:44
Генштаб: ВСУ атаковали авиаремонтный завод РФДругие страны
15:36
Индонезия: число погибших в результате наводнений возросло до 303 человек - ОБНОВЛЕНОДругие страны
15:34
Азербайджанский боксер стал чемпионом ЕвропыИндивидуальные
15:27