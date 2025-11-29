Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Азербайджанский боксер стал чемпионом Европы

    • 29 ноября, 2025
    • 15:34
    Азербайджанский боксер стал чемпионом Европы

    Азербайджанский боксер Субхан Мамедов (50 кг) стал чемпионом Европы среди молодежи (U-23).

    Как сообщает Report, лидер национальной сборной уверенно победил в финале украинца Максима Рудика.

    Мамедов выиграл все три раунда, одержав итоговую победу со счетом 4:1 (28:29, 29:28, 29:28, 30:27, 30:27).

    Таким образом, подопечные Эльбруса Рзаева завершили чемпионат с тремя наградами: ранее бронзу завоевали Таги Насибов (60 кг) и Сабухи Ализаде (+90 кг).

    Всего в соревнованиях приняли участие 271 боксер из 33 стран.

    Azərbaycan boksçusu Avropa çempionu olub
