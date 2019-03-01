Азербайджанский боксер проведет бой за чемпионский пояс

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Азербайджанский профессиональный боксер Рауф Агаев проведет рейтинговый бой за за чемпионский пояс по версии WBO.

Как передает Report, 36-летний спортсмен встретится с представителем США Джесси Родригесом Франко.

Дуэль состоится 16 марта во Флориде, США. Агаев попытается сломить сопротивление своего 19-летнего оппонента, который еще ни разу не проигрывал.

Отметим, что Рауф Агаев является обладателем пояса чемпиона Европы и Азии по вресии WBC, и мира по версии WBCA. Промоутером боксера является Нельсон Лопес, менеджером - Нургази Исмагаметов, личным тренером является заслуженный тренер Азербайджана Ядигар Мамедов.