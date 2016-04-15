Азербайджанский боксер получил путевку на Рио-2016, одержав победу над армянским спортсменом

Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ На прошедшем в Самсуне (Турция) Европейском отборочном турнире национальная сборная Азербайджана по боксу завоевала очередную лицензию на Летние олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Как сообщает Report, путевка досталась Джавиду Челебиеву, одержавшему в полуфинале победу над армянином Арамом Авагяном.

Благодаря этой победе Дж.Челебиев получил право на участие в Рио-2016. Его соперником в финале турнира будет спортсмен из Великобритании Ашфаг Гаис, одержавший в полуфинале победу над украинским спортсменом Микола Буценко.

Отметим, что сегодня еще одна лицензия была завоевана боксершей Яной Алексеевной, одержавшей в полуфинале победу над ирландкой, олимпийской чемпионкой, 4-кратной чемпионкой мира, 5-кратной чемпионкой Европы и победительницей I Европейских игр "Баку 2015" Кэти Тейлор.

Напомним, что на прошлогоднем чемпионате мира лицензию на Рио-2016 завоевали 3 азербайджанских боксера - Эльвин Мемишзаде (52 кг), Альберт Салимов (60 кг) и Парвиз Багиров (69 кг). Этим количество завоеванных азербайджанскими спортсменами лицензий на олимпиаду достигло 37-ми.