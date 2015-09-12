​Азербайджанский боксер будет бороться за золотую медаль

Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Стали известны финалисты юношеского первенства мира по боксу, проводимого в российском городе Санкт-Петербург.

Как сообщает Report со ссылкой на Федерацию бокса Азербайджана, член национальной сборной Азербайджана Мухаммед Абдуллаев (+80 кг) в полуфинале одержал победу над местным боксером Дмитрием Фоминым со счетом 2:1.

В борьбе за золотую медаль азербайджанский боксер встретится с представителем Германии Даниэлем Мальсамом. Орхан Гасанов (54 кг) стал обладателем бронзовой медали, проиграв в полуфинале американскому боксеру Марку Кастро.

Отметим, что первенство мира завершится сегодня.