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Азербайджанский боец одержал очередную победу на турнире UFC

Азербайджанский боец одержал очередную победу на турнире UFC Азербайджанский боец смешанных единоборств Назим Садыхов одержал очередную победу в UFC.
Индивидуальные
16 февраля 2025 г. 05:44
Азербайджанский боец одержал очередную победу на турнире UFC

Азербайджанский боец смешанных единоборств Назим Садыхов одержал очередную победу в промоушене UFC.

Как сообщает Report, турнир UFC Fight Night 251 проходит в ночь на 16 февраля в Лас-Вегасе, штат Невада.

Выступающий в легком весе Н.Садыхов встретился с Исмаэлем Бонфимом из Бразилии.

Первый раунд поединка прошел в условиях сравнительно равной борьбы. Решающим стал момент незадолго до перерыва, когда азербайджанский боец удачно попал хай-киком Бонфиму в область правого глаза. Бразилец сумел достоять до сигнала об окончании пятиминутки.

Между первым и вторым раундами врачи остановили бой поскольку выяснилось, что соперник Назима не видит правым глазом.

Таким образом, азербайджанский боец одержал победу техническим нокаутом.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоAzərbaycanlı döyüşçü UFC turnirində növbəti qələbəsini qazanıb

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