Азербайджанский боец одержал очередную победу на турнире UFC

Азербайджанский боец смешанных единоборств Назим Садыхов одержал очередную победу в UFC.

Азербайджанский боец смешанных единоборств Назим Садыхов одержал очередную победу в промоушене UFC.

Как сообщает Report , турнир UFC Fight Night 251 проходит в ночь на 16 февраля в Лас-Вегасе, штат Невада.

Выступающий в легком весе Н.Садыхов встретился с Исмаэлем Бонфимом из Бразилии.

Первый раунд поединка прошел в условиях сравнительно равной борьбы. Решающим стал момент незадолго до перерыва, когда азербайджанский боец удачно попал хай-киком Бонфиму в область правого глаза. Бразилец сумел достоять до сигнала об окончании пятиминутки.

Между первым и вторым раундами врачи остановили бой поскольку выяснилось, что соперник Назима не видит правым глазом.

Таким образом, азербайджанский боец одержал победу техническим нокаутом.