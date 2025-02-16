Азербайджанский боец одержал очередную победу на турнире UFC

Азербайджанский боец смешанных единоборств Назим Садыхов одержал очередную победу в промоушене UFC.
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Выступающий в легком весе Н.Садыхов встретился с Исмаэлем Бонфимом из Бразилии.
Первый раунд поединка прошел в условиях сравнительно равной борьбы. Решающим стал момент незадолго до перерыва, когда азербайджанский боец удачно попал хай-киком Бонфиму в область правого глаза. Бразилец сумел достоять до сигнала об окончании пятиминутки.
Между первым и вторым раундами врачи остановили бой поскольку выяснилось, что соперник Назима не видит правым глазом.
Таким образом, азербайджанский боец одержал победу техническим нокаутом.