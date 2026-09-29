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    Стоимость ненефтяного экспорта ТОП-10 госкомпаний Азербайджана увеличилась более чем на 3%

    Бизнес
    • 29 сентября, 2026
    • 20:51
    Стоимость ненефтяного экспорта ТОП-10 госкомпаний Азербайджана увеличилась более чем на 3%

    В январе-августе 2026 года общая стоимость ненефтяной продукции, экспортированной 10 государственными компаниями Азербайджана, составила $758,4 млн, что на $24,29 млн, или на 3,3%, больше показателя аналогичного периода прошлого года.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр коммуникации и анализа экономических реформ, список госкомпаний, участвующих в экспортных операциях в ненефтяном секторе, возглавило Управление маркетинга и экономических операций SOCAR с долей в 27,33%.

    Отметим, что в отчетный период ненефтегазовый экспорт Азербайджана в стоимостном выражении увеличился на 17,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув $2,81 млрд.

    Рейтинг государственных компаний по объему экспорта:

    Компания

    Объем экспорта за 8 месяцев 2026 года (млн долларов США)

    Объем экспорта за 8 месяцев 2025 года (млн долларов США)

    Разница в %

    Управление маркетинга и экономических операций SOCAR

    207,3

    272,3

    -23,87%

    ЗАО AzerGold

    180,6

    148

    22,03%

    ООО SOCAR Polymer

    175,6

    190,5

    -7,82%

    ООО "Азералюминий"

    130,8

    82,9

    57,78%

    ООО АПК "Азерпамбыг"

    45,9

    26

    76,54%

    ОАО "Азерэнержи"

    8,3

    5

    66%

    ЗАО "Азербайджанские авиалинии"

    8,2

    9,3

    -11,83%

    ООО "Naxçıvan Enerji"

    0,9

    0

    -

    ООО "SOCAR CAPE"

    0,5

    0,01

    50 раз

    ОАО "Азерипек"

    0,3

    0,1

    3 раза
    Экспорт Азербайджана госкомпании Ненефтяной сектор Азербайджана
    Azərbaycanda TOP-10 dövlət şirkətinin qeyri-neft ixracının dəyəri 3 %-dən çox artıb
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