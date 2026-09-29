Стоимость ненефтяного экспорта ТОП-10 госкомпаний Азербайджана увеличилась более чем на 3%
- 29 сентября, 2026
- 20:51
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В январе-августе 2026 года общая стоимость ненефтяной продукции, экспортированной 10 государственными компаниями Азербайджана, составила $758,4 млн, что на $24,29 млн, или на 3,3%, больше показателя аналогичного периода прошлого года.
Как сообщает Report со ссылкой на Центр коммуникации и анализа экономических реформ, список госкомпаний, участвующих в экспортных операциях в ненефтяном секторе, возглавило Управление маркетинга и экономических операций SOCAR с долей в 27,33%.
Отметим, что в отчетный период ненефтегазовый экспорт Азербайджана в стоимостном выражении увеличился на 17,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув $2,81 млрд.
Рейтинг государственных компаний по объему экспорта:
|
Компания
|
Объем экспорта за 8 месяцев 2026 года (млн долларов США)
|
Объем экспорта за 8 месяцев 2025 года (млн долларов США)
|
Разница в %
|
Управление маркетинга и экономических операций SOCAR
|
207,3
|
272,3
|
-23,87%
|
ЗАО AzerGold
|
180,6
|
148
|
22,03%
|
ООО SOCAR Polymer
|
175,6
|
190,5
|
-7,82%
|
ООО "Азералюминий"
|
130,8
|
82,9
|
57,78%
|
ООО АПК "Азерпамбыг"
|
45,9
|
26
|
76,54%
|
ОАО "Азерэнержи"
|
8,3
|
5
|
66%
|
ЗАО "Азербайджанские авиалинии"
|
8,2
|
9,3
|
-11,83%
|
ООО "Naxçıvan Enerji"
|
0,9
|
0
|
-
|
ООО "SOCAR CAPE"
|
0,5
|
0,01
|
50 раз
|
ОАО "Азерипек"
|
0,3
|
0,1
|
3 раза