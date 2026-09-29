Стоимость ненефтяного экспорта ТОП-10 госкомпаний Азербайджана увеличилась более чем на 3%

В январе-августе 2026 года общая стоимость ненефтяной продукции, экспортированной 10 государственными компаниями Азербайджана, составила $758,4 млн, что на $24,29 млн, или на 3,3%, больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр коммуникации и анализа экономических реформ, список госкомпаний, участвующих в экспортных операциях в ненефтяном секторе, возглавило Управление маркетинга и экономических операций SOCAR с долей в 27,33%.

Отметим, что в отчетный период ненефтегазовый экспорт Азербайджана в стоимостном выражении увеличился на 17,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув $2,81 млрд.

Рейтинг государственных компаний по объему экспорта: