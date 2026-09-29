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    В Испании объявили о новых мерах по смягчению жилищного кризиса

    Другие страны
    • 29 сентября, 2026
    • 20:58
    В Испании объявили о новых мерах по смягчению жилищного кризиса

    Правительство Испании утвердило два новых указа, направленных на преодоление жилищного кризиса в стране.

    Как передает Report, об этом сообщают испанские медиа.

    Меры включают в себя, среди прочего, продление защиты от выселений до 2030 года; регулирование сезонной и комнатной аренды; запрет на покупки со стороны фондов-стервятников до 2028 года; и продление на два года существующих контрактов, срок действия которых истекает до 31 декабря 2028 года.

    Этот шаг предпринят на фоне растущего общественного давления из-за стремительного роста стоимости жилья и усугубления трудностей для людей, стремящихся как арендовать, так и приобрести жилье.

    Министр по вопросам жилья и городского развития Испании Изабель Родригес назвала жилищный вопрос "главной проблемой, с которой сталкиваются испанцы", и представила эти меры как комплексный ответ на кризис, который она считает особенно "сложным".

    Соглашение разделено на два отдельных указа - первый содержит большинство мер и сосредоточен на четырех основных направлениях: защита арендаторов от выселения, борьба со спекуляцией, противодействие злоупотреблениям на рынке аренды и обеспечение доступности жилья.

    Второй направлен на обеспечение арендаторам большей стабильности и безопасности в их договорах аренды.

    Что касается кредитов для тех, кто покупает жилье впервые, то страховое покрытие будет составлять до 20% от стоимости недвижимости - те 20%, которые банки не покрывают по стандартным ипотечным кредитам, - с максимальной суммой в 50 тыс. евро.

    Изабель Родригес Жилищный кризис Испания
    İspaniyada mənzil böhranının həlli üzrə yeni tədbirlər elan edilib
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