В Испании объявили о новых мерах по смягчению жилищного кризиса

Правительство Испании утвердило два новых указа, направленных на преодоление жилищного кризиса в стране.

Как передает Report, об этом сообщают испанские медиа.

Меры включают в себя, среди прочего, продление защиты от выселений до 2030 года; регулирование сезонной и комнатной аренды; запрет на покупки со стороны фондов-стервятников до 2028 года; и продление на два года существующих контрактов, срок действия которых истекает до 31 декабря 2028 года.

Этот шаг предпринят на фоне растущего общественного давления из-за стремительного роста стоимости жилья и усугубления трудностей для людей, стремящихся как арендовать, так и приобрести жилье.

Министр по вопросам жилья и городского развития Испании Изабель Родригес назвала жилищный вопрос "главной проблемой, с которой сталкиваются испанцы", и представила эти меры как комплексный ответ на кризис, который она считает особенно "сложным".

Соглашение разделено на два отдельных указа - первый содержит большинство мер и сосредоточен на четырех основных направлениях: защита арендаторов от выселения, борьба со спекуляцией, противодействие злоупотреблениям на рынке аренды и обеспечение доступности жилья.

Второй направлен на обеспечение арендаторам большей стабильности и безопасности в их договорах аренды.

Что касается кредитов для тех, кто покупает жилье впервые, то страховое покрытие будет составлять до 20% от стоимости недвижимости - те 20%, которые банки не покрывают по стандартным ипотечным кредитам, - с максимальной суммой в 50 тыс. евро.