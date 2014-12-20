​Азербайджанский боец К-1 Забит Самедов: Я буду хозяином ринга в Токио - ВИДЕО

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ "Я еду в Японию только за победой, и я буду хозяином ринга. Буду стараться завершить бой досрочно, чтобы не оставить сомнений судьям".

Об этом заявил Report известный азербайджанский боец К-1 Забит Самедов, который 29 декабря в Токио сразится с японским кикбоксером Макото Уехарой.

Говоря о подготовке к поединку, З.Самедов сказал, что в этот раз тренировку он предпочел провести в Минске со своим тренером: "У меня были хорошие спарринг-поединки с другими партнерами тяжеловесами в серии К-1. Есть некоторые ушибы на ногах, но это все рабочий момент. А так все хорошо, я в пике формы. Поэтому, бой должен быть ярким и хорошим".

З.Самедов также сказал, что для него не будет трагедией если этот бой он завершит поражением: "Хочу завершить год победой, но поражение не будет трагедией, это бой, и тут все возможно".

Касаясь сильных и слабых мест своего соперника З.Самедов сказал, что самой сильной стороной М.Уехары является то, что он будет бороться в родных стенах: "Я замечал, что когда японец дерется дома, у него тяжело выиграть. Либо надо будет выиграть нокаутом, либо так, чтобы не дать сомнения судьям. Помимо этого, у Уехары неплохой правый удар ногой в голову. Он работает в основном вторым номером. Я изучил его очень хорошо, и думаю, что мои рефлексы должны там сработать".

Говоря о будущих планах, азербайджанский боец сказал, что у него подписан контракт, согласно которому, 28 февраля у него намечен очередной бой. Однако, З.Самедов сказал, что говорить о деталях этого поединка еще рано.

Отметим, что М.Уехара является обладателем черного пояса и неоднократно участвовал в соревнованиях K-1. Он также является победителем большинства местных соревнований в Японии. В частности, за свою карьеру М.Уехара одержал победу в соревнованиях K-1 над чемпионом Лас-Вегаса Стефаном Леко и членом национальной сборной Кореи по таэквандо Янг Су Парком.

Известный азербайджанец Забит Самедов, по прозвищу "Маугли", провел свой последний бой 16-го октября в городе Дубай на турнире “Global Fighting Championship” (GFC). В тяжелом бою с иранским бойцом Джафаром Ахмади он одержал победу над соперником по баллам.