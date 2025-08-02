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Азербайджанский атлет завоевал бронзовую медаль на международном турнире в Алматы

Азербайджанский атлет завоевал бронзовую медаль на международном турнире в Алматы Азербайджанский спортсмен завоевал бронзовую медаль на XXXIV мемориале Гусмана Косанова по легкой атлетике, проходящем в казахстанском Алматы.
Индивидуальные
2 августа 2025 г. 21:00
Азербайджанский атлет завоевал бронзовую медаль на международном турнире в Алматы

Азербайджанский спортсмен завоевал бронзовую медаль на XXXIV мемориале Гусмана Косанова по легкой атлетике, проходящем в казахстанском Алматы.

Как сообщает Report, Назим Бабаев, присоединившийся к соревнованиям в первый день, занял третье место в прыжках в длину с результатом 7,48 метра.

В соревнованиях Континентального тура Мировой легкой атлетики принимают участие более 150 спортсменов, представляющих 15 стран.

Отметим, что завтра Назим Бабаев также примет участие в соревнованиях по тройному прыжку.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan atleti beynəlxalq turnirdə bürünc medal qazanıb

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