Азербайджанский атлет завоевал бронзовую медаль на международном турнире в Алматы

Азербайджанский спортсмен завоевал бронзовую медаль на XXXIV мемориале Гусмана Косанова по легкой атлетике, проходящем в казахстанском Алматы.

Азербайджанский спортсмен завоевал бронзовую медаль на XXXIV мемориале Гусмана Косанова по легкой атлетике, проходящем в казахстанском Алматы.

Как сообщает Report, Назим Бабаев, присоединившийся к соревнованиям в первый день, занял третье место в прыжках в длину с результатом 7,48 метра.

В соревнованиях Континентального тура Мировой легкой атлетики принимают участие более 150 спортсменов, представляющих 15 стран.

Отметим, что завтра Назим Бабаев также примет участие в соревнованиях по тройному прыжку.