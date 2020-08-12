О нас
Report Georgia

Азербайджанский атлет в числе лучших 

Азербайджанский атлет в числе лучших  Европейская ассоциация легкой атлетики опубликовала на своем сайте перечень 50 лучших достижений спортсменов.
Индивидуальные
12 августа 2020 г. 17:26
Азербайджанский атлет в числе лучших 

Европейская ассоциация легкой атлетики опубликовала на своем сайте перечень 50 лучших достижений спортсменов.

Как сообщает Report, в списке также значится результат азербайджанского атлета Рамиля Гулиева, показанный им на состоявшемся в 2018 году чемпионате Европы в Берлине. Легкоатлет выступил за сборную Турции.

30-летний спортсмен завоевал тогда золотую медаль в беге на 200 метров, показав результат 19,76 секунды.

Отметим, что в 2017 году Рамиль Гулиев завоевал титул чемпиона мира в беге на 200 метров.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Azerbaijani athlete shows best performance
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanlı atletin göstəricisi ən yaxşılar arasında

Новости партнеров

Экслюзивные новости

В Милли Меджлисе создана рабочая группа в связи с детским пособием
В Милли Меджлисе создана рабочая группа в связи с детским пособием
12 августа 2020 г. 12:59
Немецкий депутат: Экономическая стабильность в Азербайджане достойна похвалы
Немецкий депутат: Экономическая стабильность в Азербайджане достойна похвалы
10 августа 2020 г. 16:08
Эксперты: Уголовное дело против замглавы МИД Украины - обречено на провал
Эксперты: Уголовное дело против замглавы МИД Украины - обречено на провал
10 августа 2020 г. 13:43
Привлеченному к лечению COVID-19 врачу вынесен строгий выговор
Привлеченному к лечению COVID-19 врачу вынесен строгий выговор
5 августа 2020 г. 14:35
Исполнительную власть оштрафовали на 15 000 манатов
Исполнительную власть оштрафовали на 15 000 манатов
4 августа 2020 г. 14:57
Мустафа из фильма Дорожное происшествие: Готов отказаться от всего в Грузии и уехать в Азербайджан - ИНТЕРВЬЮ 
Мустафа из фильма "Дорожное происшествие": Готов отказаться от всего в Грузии и уехать в Азербайджан - ИНТЕРВЬЮ 
1 августа 2020 г. 14:45
Урош Матич: Моему брату объяснили значение слов на плакате - ИНТЕРВЬЮ
Урош Матич: Моему брату объяснили значение слов на плакате - ИНТЕРВЬЮ
1 августа 2020 г. 11:20
Депутатов Милли Меджлиса поздравили на Гурбан-байрамы деньгами
Депутатов Милли Меджлиса поздравили на Гурбан-байрамы деньгами
31 июля 2020 г. 13:41
Быть или не быть второй волне коронавируса этой осенью ? - ИНТЕРВЬЮ
Быть или не быть второй волне коронавируса этой осенью ? - ИНТЕРВЬЮ
30 июля 2020 г. 16:49
В этом году в Азербайджане не совершат праздничный намаз на Гурбан байрамы
В этом году в Азербайджане не совершат праздничный намаз на Гурбан байрамы
28 июля 2020 г. 15:06

Последние новости

17:55
Должностные лица ГФСЗ предстанут перед судом Происшествия
17:36
США высоко оценивают сотрудничество с Азербайджаном в области безопасности  Внешняя политика
17:35
ОПЕК увеличила добычу в июле Энергетика
17:26
Азербайджанский атлет в числе лучших  Индивидуальные
17:19
В ВОЗ оценили возможности России по созданию вакцины для всего мира В регионе
17:07
ОПЕК о динамике цен на нефть Энергетика
16:58
ОПЕК ухудшила прогноз по падению спроса на нефть в мире Энергетика
16:52
В Азербайджане 93 новых случая заражения коронавирусом Здоровье
16:30
Прошла жеребьевка нового сезона премьер-лиги Азербайджана по футболу Футбол
16:25
Утвержден состав Наблюдательного совета Азербайджанского инвестхолдинга  Внутренняя политика
16:20
Казахстан разрешил отчуждение акций аэропорта Алматы турецкому холдингу Бизнес
16:19
Приехавшие на отдых в регион лица привлечены к ответственности Происшествия
15:59
Назначен новый начальник дорожной полиции Кюрдамира Происшествия
15:36
ФотоПрезидент Ильхам Алиев ознакомился с доставленными в Баку "Лондонскими такси" Инфраструктура
15:33
Назначен новый председатель Фонда развития предпринимательства Бизнес
Вся новостная лента