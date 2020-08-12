Азербайджанский атлет в числе лучших

Европейская ассоциация легкой атлетики опубликовала на своем сайте перечень 50 лучших достижений спортсменов.

Европейская ассоциация легкой атлетики опубликовала на своем сайте перечень 50 лучших достижений спортсменов.

Как сообщает Report, в списке также значится результат азербайджанского атлета Рамиля Гулиева, показанный им на состоявшемся в 2018 году чемпионате Европы в Берлине. Легкоатлет выступил за сборную Турции.

30-летний спортсмен завоевал тогда золотую медаль в беге на 200 метров, показав результат 19,76 секунды.

Отметим, что в 2017 году Рамиль Гулиев завоевал титул чемпиона мира в беге на 200 метров.