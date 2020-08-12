Азербайджанский атлет в числе лучших 

Европейская ассоциация легкой атлетики опубликовала на своем сайте перечень 50 лучших достижений спортсменов.
Как сообщает Report, в списке также значится результат азербайджанского атлета Рамиля Гулиева, показанный им на состоявшемся в 2018 году чемпионате Европы в Берлине. Легкоатлет выступил за сборную Турции.
30-летний спортсмен завоевал тогда золотую медаль в беге на 200 метров, показав результат 19,76 секунды.
Отметим, что в 2017 году Рамиль Гулиев завоевал титул чемпиона мира в беге на 200 метров.