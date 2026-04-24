    24 апреля, 2026
    21:58
    Азербайджанские женщины-борцы завоевали на чемпионате Европы две медали

    Азербайджанские женщины-борцы завоевали на чемпионате Европы в албанской столице Тиране две бронзовые медали.

    Как сообщает Report, выступавшая в весовой категории Жаля Алиева в поединке за третье место одержала победу над Ариной Демчанкой (UWW). Накануне еще одну бронзу в копилку женской сборной добавила Гюнай Гурбанова (59 кг).

    Биргюль Солтанова и Рузанна Мамедова завершили турнир без медалей.

    Ранее борцы греко-римского стиля Хасрат Джафаров (67 кг) и Гурбан Гурбанов (82 кг) завоевали золотые, а Рашад Мамедов (55 кг), Нихат Мамедли (60 кг) и Ислам Аббасов (87 кг) - бронзовые медали. Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе заняла первое место в командном зачете.

    Женская сборная Азербайджана женская борьба Чемпионат Европы Жаля Алиева Гюнай Гурбанова Рузанна Мамедова Биргюль Солтанова
    Последние новости

    23:05

    Ламин Ямаль признан лучшим игроком Ла Лиги в апреле

    Футбол
    22:53

    США расширили антииранские санкции

    Другие страны
    22:37
    Фото

    В Ханкенди состоялась презентация документального фильма Yaradan

    Внутренняя политика
    22:17

    В ТюркПА осудили сожжение турецкого флага в Армении

    Внешняя политика
    22:06

    Белый дом подтвердил визит Уиткоффа и Кушнера в Пакистан - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    21:58

    Азербайджанские женщины-борцы завоевали на чемпионате Европы две медали

    Индивидуальные
    21:49

    Ферит Ходжа обсудил с Мартой Кос вступление Албании в ЕС

    Другие страны
    21:34

    При столкновении двух автобусов у Пентагона пострадали десятки человек

    Другие страны
    21:17

    В Нахчыване капитально отремонтируют дороги общей протяженностью более 94 км

    Инфраструктура
    Лента новостей