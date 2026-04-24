Азербайджанские женщины-борцы завоевали на чемпионате Европы две медали

Азербайджанские женщины-борцы завоевали на чемпионате Европы в албанской столице Тиране две бронзовые медали.

Как сообщает Report, выступавшая в весовой категории Жаля Алиева в поединке за третье место одержала победу над Ариной Демчанкой (UWW). Накануне еще одну бронзу в копилку женской сборной добавила Гюнай Гурбанова (59 кг).

Биргюль Солтанова и Рузанна Мамедова завершили турнир без медалей.

Ранее борцы греко-римского стиля Хасрат Джафаров (67 кг) и Гурбан Гурбанов (82 кг) завоевали золотые, а Рашад Мамедов (55 кг), Нихат Мамедли (60 кг) и Ислам Аббасов (87 кг) - бронзовые медали. Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе заняла первое место в командном зачете.