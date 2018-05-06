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    Азербайджанские вольники завоевали 5 медалей на Чемпионате Европы

    Баку. 6 мая. REPORT.AZ/  В шестой день чемпионата Европы в Каспийске (Россия) сборная Азербайджана завоевала 5 медалей.

    Как сообщает Report, в соревнованиях по вольной борьбе член сборной Азербайджана Георги Едишерашвили (57 кг) одолев спортсменов Болгарии, Армении и Беларуси вышел в финал. В финале соперником нашего борца был россиянин Заур Угуев. В напряженной борьбе Едишерашвили за счет последнего броска на последних секундах одержал победу и стал обладателем золотой медали чемпионата Европы. 

    В весовой категории 65 кг. Гаджи Алиев выиграл у представителей Австрии, Турции и Словении и прошел в финал. В решающей схватке он одержал победу над россиянином Ильясом Бекбулатовым и во второй раз стал чемпионом Европы.

    В других весовых категориях азербайджанские спортсмены Муртазали Муслимов (70 кг), Джабраил Гасанов (79 кг), Нурмагомед Гаджиев (97 кг) стали бронзовыми призерами.

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