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Азербайджанские велосипедисты завершили второй этап Tour of Sharjah

Азербайджанские велосипедисты завершили второй этап Tour of Sharjah Завершился второй этап соревнований Международного союза велосипедистов (UCI) категории 2.2 Tour of Sharjah по шоссейному велоспорту, проходящих в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).
Индивидуальные
28 января 2023 г. 21:58
Азербайджанские велосипедисты завершили второй этап Tour of Sharjah

Завершился второй этап соревнований Международного союза велосипедистов (UCI) категории 2.2 Tour of Sharjah по шоссейному велоспорту, проходящих в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

Об этом Report сообщили в Федерации велосипедного спорта Азербайджана.

Отмечается, что 28 января спортсмены соревновались в групповой эстафете на дистанции 130,7 км. Велосипедисты, стартовавшие с территории Sharjah University, финишировали в Al Badayer Oasis.

Все шесть членов мужской сборной Азербайджана по шоссейному велоспорту Elite/U23 пересекли финишную черту в составе группы лидеров.

Отметим, что соревнования, состоящие из пяти этапов, завершатся 31 января. В соревнованиях в составе 24 команды принимает участие 141 велосипедист из 17 стран мира.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan millisi “Tour of Sharjah” yarışının ikinci mərhələsini başa vurub

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