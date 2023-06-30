​​​​​​​Азербайджанские тяжелоатлеты примут участие в чемпионате Европы

Сборная Азербайджана по тяжелой атлетике примет участие в чемпионате Европы среди юношей и девушек в возрасте 15-17-летних в Кишиневе, столице Молдовы.

Сборная Азербайджана по тяжелой атлетике примет участие в чемпионате Европы среди юношей и девушек в возрасте 15-17-летних в столице Молдовы Кишиневе.

Как сообщили Report в Федерации тяжелой атлетики Азербайджана, в соревнованиях примут участие 15-летние Нурай Абилова (40 кг), Айтен Алиева (59 кг) и Арзу Гадимова (76 кг), Мурад Гасанлы (49 кг), Юнис Байрамов (67 кг), Иса Алиев (73 кг), Гусейн Гейдаров (81 кг) и Мухаммедали Мамедзаде (96 кг).

За медали также поборются 17-летние Амин Османов (55 кг), Туран Алиев (67 кг) и Равин Алмамедов (73 кг).

Отметим, что в чемпионате Европы, который пройдет 1-10 июля, примут участие 416 спортсменов (196 девушек и 220 юношей) из 40 стран.