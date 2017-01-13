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    Азербайджанские тяжелоатлеты лишились олимпийской медали

    Заиров был лишен 6-го места и диплома за это место

    Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Азербайджанский тяжелоатлет Интигам Заиров потерял надежду на получение серебряной медали в Летних олимпийских играх 2012 года в Лондоне.

    Как сообщает Report, Международный олимпийский комитет оштрафовал спортсмена, выступающего в весовой категории 94 кг. 

    Причиной стал положительный повторный анализ допинг-теста. Выяснилось, что вице-чемпион Европы 2009 года принимал на лондонской олимпиаде дегидрохлорметилтестостерон (Туринабол). Заиров был лишен шестого места и соответствующего диплома. Четыре атлета до него не смогли пройти допинг-тест,  поэтому он получил шанс получить серебро. 

    Отметим, что допинг-тест Интигама Заирова был положительным и на Летней олимпиаде 2008 года в Пекине. Он не прошел допинг-тест также на чемпионате мира 2015 года, в связи с чем бы отстранен от соревнований на 8 лет. 

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