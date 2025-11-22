Азербайджанские тхэквондисты завоевали пять медалей на первенстве Европы
- 22 ноября, 2025
- 03:04
В третий день проходящего в швейцарском городе Эгль континентального первенства по тхэквондо среди молодежи член национальной сборной Азербайджана Эльджан Алиев (78 кг) уверенно прошёл всю турнирную дистанцию и завоевал титул чемпиона Европы.
Как сообщили Report в Азербайджанской федерации тхэквондо, другой представитель Азербайджана Васиф Салимов (68 кг) стал серебряным призером соревнований.
Таким образом, общее число медалей, завоеванных азербайджанскими спортсменами на первенстве Европы, достигло пяти. Награды получили:
Ильяс Хятемли (48 кг), Эльджан Алиев (78 кг), Васиф Салимов (68 кг), Мехди Будаглы (45 кг) и Новруз Алиев (51 кг).
Отметим, что международный арбитр от Азербайджана Айгюн Абдуллаева была признана лучшей женщиной-судьёй первенства Европы.