Азербайджанские тхэквондисты завоевали пять медалей на первенстве Европы

    Индивидуальные
    • 22 ноября, 2025
    • 03:04
    В третий день проходящего в швейцарском городе Эгль континентального первенства по тхэквондо среди молодежи член национальной сборной Азербайджана Эльджан Алиев (78 кг) уверенно прошёл всю турнирную дистанцию и завоевал титул чемпиона Европы.

    Как сообщили Report в Азербайджанской федерации тхэквондо, другой представитель Азербайджана Васиф Салимов (68 кг) стал серебряным призером соревнований.

    Таким образом, общее число медалей, завоеванных азербайджанскими спортсменами на первенстве Европы, достигло пяти. Награды получили:
    Ильяс Хятемли (48 кг), Эльджан Алиев (78 кг), Васиф Салимов (68 кг), Мехди Будаглы (45 кг) и Новруз Алиев (51 кг).

    Отметим, что международный арбитр от Азербайджана Айгюн Абдуллаева была признана лучшей женщиной-судьёй первенства Европы.

    Azərbaycan taekvondoçuları Avropa birinciliyində 5 medal qazanıblar

