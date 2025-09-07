Азербайджанские тхэквондисты завоевали медали на турнире в Швейцарии
Индивидуальные
- 07 сентября, 2025
- 23:35
Сборная Азербайджана по тхэквондо успешно выступила на международном турнире Swiss Open 2025 в швейцарском Санкт-Галлене.
Как сообщает Report, члены команды Бахруз Гулузаде (54 кг), Джавад Агаев (80 кг) и Миная Акперова (46 кг) превзошли всех соперников и завоевали золотые медали.
Этадж Гафаров (87 кг) получил серебряную медаль, а Гашим Магомедов (63 кг), Рияд Ширалиев (68 кг) и Самаррух Османова (49 кг) взяли бронзовые медали.
Член сборной Бахруз Гулузаде был признан лучшим спортсменом турнира.
Кроме того, сборная Азербайджана заняла первое место в общекомандном зачете. Кубок азербайджанскому коллективу вручил президент Всемирной федерации тхэквондо Чунгвон Чу.
