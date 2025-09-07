российско-украинская война ЧМ-2026 Израиль и Сектор Газа ОПЕК+
    Азербайджанские тхэквондисты завоевали медали на турнире в Швейцарии

    Индивидуальные
    • 07 сентября, 2025
    • 23:35
    Сборная Азербайджана по тхэквондо успешно выступила на международном турнире Swiss Open 2025 в швейцарском Санкт-Галлене.

    Как сообщает Report, члены команды Бахруз Гулузаде (54 кг), Джавад Агаев (80 кг) и Миная Акперова (46 кг) превзошли всех соперников и завоевали золотые медали.

    Этадж Гафаров (87 кг) получил серебряную медаль, а Гашим Магомедов (63 кг), Рияд Ширалиев (68 кг) и Самаррух Османова (49 кг) взяли бронзовые медали.

    Член сборной Бахруз Гулузаде был признан лучшим спортсменом турнира.

    Кроме того, сборная Азербайджана заняла первое место в общекомандном зачете. Кубок азербайджанскому коллективу вручил президент Всемирной федерации тхэквондо Чунгвон Чу.

    Azərbaycan taekvondoçuları İsveçrədəki turnirdə medallar qazanıblar

    Лента новостей