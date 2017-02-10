Азербайджанские тхеквондисты завоевали 31 медаль на межклубном чемпионате Европы

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ В последний день межклубного чемпионата Европы в турецкой Анталье азербайджанские тхэквондисты завоевали 6 медалей.

Как сообщает Report, бронзовые медалисты летних Игр Рио-2016 Милад Беиги Харчегани (80 кг, СК "Гилян") и Патимат Абакарова (53 кг, СК "Гилян") завоевали золотые медали.

Радик Исаев (+87 кг, СК "Гилян") и Рамин Азизов (87 кг, "Кавказ"), проиграв в финале, стали обладателями серебряных медалей. Япрак Эриш (57 кг, СК "Гилян"), Фарида Азизова (67 кг, СК "Гилян") и Джейхун Гасанлы (87 кг, "Савалан") довольствовались бронзовыми медалями.

Таким образом, на четырехдневном чемпионате с участием 900 спортсменов из 40 стран азербайджанские спортсмены завоевали в целом 31 медаль. СК "Гилян", завоевав первую строчку в общем командном зачете, получил звание самого сильного клуба Европы.

Отметим, что 11 февраля будет дан старт международному турниру Turkish Open, где Азербайджан представят члены национальной сборной и ряда клубов.