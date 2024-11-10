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Азербайджанские тхэквондисты завершили чемпионат Европы с четырьмя медалями

Азербайджанские тхэквондисты завершили чемпионат Европы с четырьмя медалями Азербайджанские тхэквондисты завершили чемпионат Европы в албанской столице Тиране с одной золотой, одной серебряной и двумя бронзовыми медалями.
Индивидуальные
10 ноября 2024 г. 12:14
Азербайджанские тхэквондисты завершили чемпионат Европы с четырьмя медалями

Азербайджанские тхэквондисты завершили чемпионат Европы в албанской столице Тиране с одной золотой, одной серебряной и двумя бронзовыми медалями.

Как передает Report, в последний день турнира члены сборной завоевали еще две награды.

Тхэквондист Новруз Алиев (45 кг) одолел всех соперников и стал чемпионом Европы.

Член азербайджанской сборной Анар Абдуллазаде (37 кг) взял серебро турнира.

В первые два дня соревнований Гюлай Алиева (44 кг) и Фарид Ализаде (61 кг) завоевали бронзовые медали.

Отметим, что в общем зачете мужская сборная Азербайджана заняла третье место.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan taekvondoçuları Avropa birinciliyini dörd medalla başa vurublar

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